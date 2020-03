Usura ed estorsioni a Milano: sgominata associazione a delinquere, 5 arresti in città

"Associazione a delinquere finalizzata alla commissione di plurimi delitti di usura ed estorsione aggravate". È l'accusa, pesantissima, alla quale devono rispondere cinque uomini arrestati martedì mattina dai carabinieri del comando provinciale di Milano.

L'operazione è scattata all'alba, quando i militari hanno dato esecuzione a un'ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal Gip del tribunale meneghino, che ha sposato in pieno le ricostruzioni di investigatori e inquirenti della procura.

Quattro dei cinque fermati, tutti cittadini italiani, sono finiti in carcere, mentre un altro è stato sottoposto agli arresti domiciliari.

Stando alle prime informazioni apprese, l'indagine è nata a settembre 2019, quando una delle vittime del gruppo ha denunciato le minacce subite dagli arrestati, "impegnati" proprio nelle loro attività di estorsione e usura. Da lì i militari hanno poi identificato altre sette persone che erano finite nella "rete".

La procura, che ha contestato anche l'associazione a delinquere, ha sottolineato come tra gli arrestati ci fosse uno "stabile vincolo associativo".

"Mi manda la stidda"

Erano stati gli stessi carabinieri, a inizio febbraio, ad arrestare altri tre uomini, anche loro accusati di estorsione aggravata. I tre avevano messo nel mirino un noto imprenditore di San Giuliano Milanese - presidente anche della locale squadra di calcio - e nel giro di poche mesi, per convincerlo a pagare e piegarsi al racket, gli avevano incendiato la sede, un camion di grande valore economico e un container mobile.

I tre poi finiti in manette, per essere più "convincenti" in un'occasione avevano detto alla vittima "Ma manna a Stidda", "mi manda la Stidda", l'organizzazione mafiosa siciliana che proprio sul pizzo - e sulla violenza - ha costruito le sue fortune.