Vaccini, "boom" in Lombardia: è l'effetto dell'obbligo a scuola

L'obbligo di vaccinazioni per i bambini che vanno a scuola vale, in Lombardia, un punto percentuale in più di copertura. Lo certificano i dati: a giugno del 2017, in tutta la regione, c'erano quasi 90 mila bimbi tra i 2 e i 16 anni (88.820) "scoperti" per almeno una dose dei vaccini obbligatori, naturalmente in riferimento alla loro età. A dicembre 2017, oltre 10 mila di quei bambini si erano messi in regola.

Il punto percentuale in più viene recuperato dai dati del 2016: si passa dal 91,5% al 92,5% per l'esavalente, dal 90,1% al 91,2% per il vaccino contro morbillo, parotite e rosolia. Dati che si riferiscono al territorio di Milano e Lodi (Ats Metropolitana).

Si ricorderà che, dal 2017/2018, è in vigore la legge voluta dal ministro della salute uscente, Beatrice Lorenzin, sull'obbligatorietà delle vaccinazioni (che si traduce in reale obbligo per chi va all'asilo e alla scuola materna e in una multa per chi va alla scuola dell'obbligo). A livello nazionale il dato è più o meno in linea con quello lombardo per quanto riguarda l'esavalente mentre sull'altro vaccino (morbillo, parotite e rosolia) vengono recuperati quasi quattro punti percentuali. Ma partendo da una media molto inferiore rispetto a quella da cui si partiva in Lombardia.

Ma il vaccino più "popolare" è sicuramente quello contro la meningite. Tra i nati nel primo semestre 2017, per i quali è gratuito per la prima volta, l'antimeningococco B è stato effettuato dall'81,6% dei bimbi. Che per ora hanno fatto una delle quattro dosi previste dal protocollo. Nella città di Milano, in tutto, per questo vaccino sono state iniettate oltre quindicimila dosi, mentre sono state ventiduemila quelle contro il meningococco C, gratuito per gli adolescenti.