Meningite, boom di prenotazioni: triplicata la disponibilità di vaccini in Lombardia

E' stata triplicata l'offerta di vaccini anti meningococco da parte dell'Ats (ex Asl) Città metropolitana di Milano. Lo ha reso noto Giulio Gallera, assessore al welfare della regione Lombardia, specificando che in questo modo la situazione delle prenotazioni non è più critica come nei giorni scorsi, quando un'impennata di richieste aveva provocato lunghe attese per prenotare i vaccini.

I tempi per effettuare le vaccinazioni erano "schizzati" fino a dicembre 2017, ma ora - da 168 prestazioni disponibili alla settimana - si è passati a 560 prestazioni, di cui 215 dedicate ai bambini. "Si sta valutando un eventuale coinvolgimento dei medici di medicina generale e dei pediatri di libera scelta per aumentare ulteriormente la capacita' di offerta", ha spiegato Gallera.

Fino a mercoledì 18 gennaio si sono registrate circa 5.500 prenotazioni nel territorio di Milano, le sedute inizieranno il 30 gennaio e gli appuntamenti sono ora spostati fino a inizio marzo. Gallera ribadisce comunque che non siamo in presenza di una emergenza sanitaria: "Se esistesse una reale minaccia per la collettivita'à le vaccinazioni verrebbero effettuate gratuitamente e in tempi adeguati". I vaccini anti meningococco vengono effettuati con la formula del co-pagamento per venire incontro alle anomale richieste.