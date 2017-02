Professoressa morta di meningite a Milano, oltre mille vaccini gratuiti per tutti gli studenti

Vaccini contro la meningite gratuiti per tutti gli studenti dell’istituto Curie Sraffa di Milano. La decisione di regione Lombardia è arrivata dopo la morte, giovedì scorso, della professoressa Vittoria Patti, uccisa a cinquantaquattro anni dalla meningite.

Dalle prime analisi si è stabilito che il meningococco che ha colpito la professoressa - che era arrivata in condizioni gravissime in ospedale, dove è morta 24 ore dopo - è del ceppo C.

Così, dopo che tra studenti e famiglie si era diffuso il panico per una potenziale infettività, la regione ha deciso di mettere a disposizione oltre mille vaccini, dopo che già duecento alunni e colleghi - quelli che erano stati a più stretto contatto con la prof di scienze - erano stati sottoposti a profilassi antibiotica.

CH È A RISCHIO CONTAGIO: TUTTE LE INFORMAZIONI DELL'ATS

“Vogliamo che i ragazzi e le loro famiglie si sentano tranquilli e per questo abbiamo deciso di individuare presso gli ospedali Santi Paolo e Carlo un ambulatorio vaccinale a loro dedicato - ha spiegato l'assessore lombardo al Welfare, Giulio Gallera - Per chi avesse già effettuato la vaccinazione per il meningococco C si tratterà di un richiamo, per gli altri sarà un'unica dose necessaria a garantire la copertura per tutti i ceppi".

Il vaccino sarà somministrato gratuitamente per tutti gli studenti, anche quelli già maggiorenni.

La stessa scelta, a fine 2016, era stata presa dopo la morte di Flavia ed Alessandra, entrambe studentesse all’università Statale ed entrambe uccise dalla meningite. Anche in quel caso, Ats e regione avevano deciso di vaccinare gratuitamente tutti i compagni di corso delle due giovani vittime.

Da inizio gennaio, invece, la regione Lombardia ha attivato la propria offerta di vaccinazione in copagamento - chi vuole potrà pagare soltanto il prezzo del vaccino - contro la meningite.