Vaccini e scuola: a Milano in regola quasi il 70% delle famiglie

L'8 settembre (venerdì), a due giorni dalla scadenza di legge, il 68,2% dei bambini iscritti agli asili nido e alle scuole d'infanzia a Milano ha presentato i documenti relativi alle vaccinazioni. Lo rende noto il Comune di Milano, che specifica che sono 33 mila le famiglie con bambini iscritti in queste scuole.

La legge prevede che, se lunedì 10 settembre non verranno presentate le documentazioni (che siano certificati di vaccinazione oppure autocertificazioni della prenotazione), i bambini non potranno continuare a frequentare asili e scuole materne.

La vice sindaco di Milano (e assessore all'educazione) Anna Scavuzzo si dichiara soddisfatta per il lavoro effettuato nell'ultima settimana (a scuole già aperte) che ha portato a questa percentuale ma afferma, nel contempo, che l'obiettivo «è arrivare al cento per cento delle famiglie».

Per quanto riguarda gli asili nido c'era stato - da parte di Regione Lombardia, che ha competenze specifiche - il tentativo di non fare "espellere" i bambini il 10 settembre ma dare alle famiglie altri quaranta giorni di tempo per chiarire eventuali dubbi con un percorso di colloqui personalizzati. Ma questa decisione è stata di fatto ritirata dopo uno scontro istituzionale con il governo, che ha accusato la Regione di non rispettare la legge. Nonostante questo, per quei bambini che il 10 settembre dovranno smettere di frequentare i nidi, la Lombardia ha mantenuto il percorso di colloqui che si diceva, in modo da portare il più possibile di loro ad essere vaccinato.