I bambini non vaccinati restano fuori dalla scuola, i genitori: "Non abbiamo avuto tempo"

Lunedì, il primo giorno in cui tutti gli studenti milanesi per entrare nelle loro scuole dovevano essere in regola con i vaccini obbligatori, dieci piccoli alunni sono rimasti fuori dagli asili.

I bimbi - tutti tra i zero e i sei anni -, infatti, non hanno presentato tutte le carte necessarie e i dirigenti scolastici non hanno potuto far altro che "respingerli". In sei - stando a quanto si apprende - sono rimasti direttamente a casa, probabilmente perché malati, mentre altri quattro si erano comunque presentati all'asilo insieme ai loro genitori.

Sono stati proprio le madri e i padri dei bimbi a spiegare di non essere in regola per "non aver avuto tempo" per raccogliere i documenti.

Ma ormai la legge Lorenzin - in vigore da settembre scorso - non può essere violata e quindi da lunedì i bambini che non saranno in regola con l'obbligo dei vaccini saranno essere esclusi dalla frequenza scolastica all'asilo - come successo a Milano - e le loro famiglie multate, per i ragazzi della scuola dell'obbligo.

"A Milano abbiamo pochi bambini che non sono in regola con le vaccinazioni - il commento del sindaco di Milano, Beppe Sala - e mi appello al fatto che non si strumentalizzi su questi pochi casi".

"La situazione è ampiamente sotto controllo - ha concluso -. Oggi vedremo di gestire questi pochi bambini che non sono in regola".