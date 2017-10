Va in tilt il sistema informatico: bambino vaccinato due volte per sbaglio

I genitori lo accompagnano per il "richiamo" vaccinale del meningococco B, ma i sanitari iniettano al piccolo anche una dose del vaccino esavalente, nononstante l'avesse già ricevuta meno di un mese prima. Un errore madornale, dovuto - secondo la ricostruzione - alla perdita dei dati del computer dell'ambulatorio.

Ora, naturalmente, la mamma e il papà del piccolo (che ha sei mesi) vogliono vederci chiaro, non foss'altro per capire come procedere esattamente da qui in avanti. Ecco le tappe ricostruite finora. Primo appuntamento il 10 aprile, per la prima dose dell'esavalente (tetano, difterite, pertosse, poliomelite, epatite B ed haemophilus influenzae). Secondo appuntamento il 21 giugno per la seconda dose. Terzo appuntamento il 14 luglio per il meningococco B, e qui la doppia iniezione, come si diceva all'inizio e secondo quanto riferisce il Corriere.

Dall'ambulatorio (quello di via Boifava, zona Taliedo-Mecenate, che dipende dall'azienda ospedaliera San Carlo e San Paolo) spiegano che sono state perse le informazioni sulle vaccinazioni del 21 giugno. Tecnicamente sono aperte in realtà due ipotesi: la prima, che a luglio sia stata ripetuta la seconda dose; la seconda, che sia stata anticipata la terza. Approfondimenti maggiori sul sistema informatico forse daranno la risposta giusta, ma ai genitori preme essenzialmente sapere come dovranno procedere. Se infatti quella di luglio fosse la terza dose, non sarebbe valida dal punto di vista della protezione per il bambino, perché troppo ravvicinata alla seconda.