Vaccini contro la meningite: "boom" di prenotazioni in Lombardia

Come da previsioni, il vaccino anti meningite è super richiesto. Le Asst (ex Asl) della Lombardia hanno raccolto più di settemila prenotazioni in due giorni. Di queste, duemila solo a Milano. Lo riferisce Giulio Gallera, assessore regionale al welfare.

"Ribadiamo però che non siamo assolutamente dinnanzi ad una epidemia o emergenza meningite", sottolinea Gallera. Il boom di richieste di vaccinazioni segue la notizia di alcune persone morte per meningite o contagiate. Le autorità hanno più volte evidenziato che nel 2016 i casi di meningite sono stati perfettamente in linea con quelli degli anni passati, in modo particolare in Lombardia. Tuttavia la regione ha voluto "accontentare" i numerosi cittadini - e la stessa cosa hanno fatto altre regioni d'Italia - proponendo il vaccino in co-pagamento, a prezzo scontato.

Il costo del vaccino dipende dal tipo di meningite contro cui ci si vuole proteggere e "viaggia" dai venti euro (contro il meningococco C) in su. A seconda della zona di residenza e quindi dell'Asst di riferimento, cambiano i numeri di telefono e gli orari per prenotare la vaccinazione.