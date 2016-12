Meningite, in Lombardia ci si potrà vaccinare a prezzo scontato

Sconti sui vaccini anti-meningite in Lombardia e quindi a Milano. Da gennaio, secondo quanto reso noto dall'assessore al Welfare di Regione Lombardia Giulio Gallera i cittadini lombardi potranno fare richiesta per le vaccinazioni per la protezione individuale nei confronti dei ceppi di meningococco (A/B/C/W/Y) a prezzi ridotti.

"ATS e ASST gia' dai prossimi giorni saranno pronte a prenotare e eseguire le vaccinazioni" ha fatto sapere l'assessore Gallera, specificando che la prestazione avverrà in co-pagamento secondo quanto previsto dal decreto approvato dall giunta regionale per la prevenzione delle malattie invasive batteriche da meningococco.

"Il sistema di sorveglianza regionale delle malattie infettive - ha spiegato Gallera - grazie alla collaborazione di professionisti sanitari di ATS ed ASST e della medicina di base, permette di identificare e controllare efficacemente lo sviluppo delle malattie infettive. Per quanto riguarda il Meningococco, mi preme ribadire che non vi e' alcuna emergenza o epidemia. Nel 2016 i casi registrati sono stati 37, dato assolutamente in linea con gli anni precedenti, dal 2011, infatti, i casi rientrano in un range da 31 a 37. Si tratta comunque di una incidenza di casi inferiore alla media (56 casi di media all'anno) del decennio 2001-2010".

Regione Lombardia darà la possibilità di accedere alle vaccinazioni contro tutti i ceppi del Meningococco, per protezione individuale, con la formula del co-pagamento. Il costo del vaccino a carico del cittadino sara' pari al prezzo di acquisto sostenuto da Regione Lombardia senza ulteriore ricarico. A questo andra' aggiunto il costo di somministrazione definito dal Tariffario delle prestazioni e degli interventi erogati dal Dipartimento di Prevenzione Medico delle Aziende Sanitarie Locali e alcuni costi organizzativi con un risparmio per i cittadini che andra' dal 30 al 60 per cento.

"Le ASST e ATS coinvolte - ha concluso Gallera - dovranno rendere disponibile sul proprio sito web i costi dell'offerta vaccinale in co-pagamento. L'offerta dovra' avvenire in sedute dedicate ovvero in orari separati dall'offerta universale. Le ASST/ATS coinvolte, inoltre, dovranno entro il 10 gennaio 2017 rendere disponibile sul proprio sito web un numero telefonico per permettere all'utenza la prenotazione alla vaccinazione. Mentre per l'organizzazione delle sedute dovranno dal 15 gennaio, e comunque non oltre il 15 febbraio 2017, attivare gli ambulatori vaccinali per l'offerta in co-pagamento".