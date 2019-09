Valerio, l'uomo scomparso a Tribiano: è uscito di casa ed è sparito nel nulla, ricerche in corso

Sono ore di ansia a Tribiano per la scomparsa di Valerio Madiai, un 81enne che sembra essere sparito nel nulla da oltre un giorno.

Giovedì mattina, stando a quanto appreso, l'uomo è uscito dalla sua abitazione di via Cervi e si è allontanato a piedi senza mai più fare ritorno. L'anziano, che soffre di demenza senile, è stato avvistato verso le 19.30 in via Caravaggio a Mombretto di Mediglia.

Dopo la denuncia di scomparsa presentata dai familiari, carabinieri e vigili del fuoco lo stanno cercando senza sosta. Al momento della sparizione, Valerio - che al momento presenta un vistoso ematoma all'occhio sinistro - indossava un jeans blu e un giubbotto rosso.

Chiunque lo vedesse può contattare i carabinieri di San Donato Milanese allo 0255611100 o i carabinieri di Paullo allo 029064016.