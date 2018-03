Vallanzasca chiede nuovamente la semilibertà: la perse per il furto al supermercato

E' in carcere dal 2014 per il furto di mutande e concime per alberi in un supermercato di Milano. L'ex re della mala, Renato Vallanzasca, ora chiede la semilibertà al tribunale di sorveglianza. Recluso nel carcere di Bollate per scontare condanne precedenti, Vallanzasca era già in regime di semilibertà ma perse questo diritto quando fu sorpreso con la merce rubata da un addetto alla sorveglianza del negozio.

Al processo per direttissima, venne condannato a 10 mesi di reclusione e perse la semilibertà. Si difese, il bel René, affermando che qualcuno gli aveva teso una trappola infilando quella busta con la merce rubata all'interno della sua borsa. Ma i filmati della videosorveglianza interna del supermercato erano stati distrutti e non poterono essere acquisiti.

Nell'estate del 2017, Vallanzasca ebbe un litigio con un agente di polizia penitenziaria.