Opera, cadono pezzi dal ponte sulla Valtidone: via chiusa verso Milano e pompieri sul posto

Pannelli già caduti e altri pericolanti. Vigili del fuoco al lavoro per evitare che la situazione peggiori. E la polizia locale in strada a sbarrare il passaggio delle auto.

Mattinata difficile, quella di mercoledì, sulla strada statale 412 della Valtidone. Probabilmente a causa del forte vento delle ultime ore, infatti, alcuni pannelli di rivestimento del ponte ciclopedonale di Opera si sono staccati e sono caduti sulla strada sottostante.

Sul posto sono immediatamente intervenuti i pompieri, al lavoro per mettere in sicurezza e la struttura e la polizia locale.

La Valtidone, dopo una prima chiusura parziale, è stata completamente vietata alle auto da Locate in direzione Milano. Il blocco, inevitabilmente, andrà avanti per tutta la durata dei lavori di messa in sicurezza.

“Causa lavori al ponte ciclopedonale a Opera sarà chiusa a minuti e per almeno 45 minuti la exss412 Valtidone da Locate in direzione nord”, ha annunciato verso le 11 il sindaco di Opera, Ettore Fusco.

Lo stesso primo cittadino non ha risparmiato qualche frecciata a Città metropolitana, proprietaria della struttura. “Siamo in attesa che il Vigili del Fuoco rimuovano le parti pericolanti e Città metropolitana autorizzi la rimozione e ricostruzione del ponte prima che crolli completamente”.

Ph: i vigili del fuoco al lavoro sulla Valtidone - Ettore Fusco