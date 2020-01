Magenta, distrutta la sede dell'associazione di volontari: locale sfondato dai vandali. Foto

Blitz notturno dei vandali alla ex Cral Novaceta, l'azienda di Magenta chiusa negli scorsi anni dopo il crac finanziario e in parte rinata grazie al lavoro dell'associazione Ri-Parco, tra cui ci sono molti ex operai del colosso chimico tessile.

Ignoti si sono introdotti nell'ex Cral, il dopo lavoro degli operai, e hanno sfondato i vetri e devastato tutto ciò che hanno trovato sul proprio cammino. "Le finestre e la rete di accesso sono state sfondate, rovesciando tavoli e vasi all’interno del bar - hanno raccontato da Ri-Parco -. Si tratta di un atto vigliacco che vuole cancellare un’esperienza di rimessa in funzione degli impianti sportivi e dei servizi per tutti i cittadini, sottraendoli all’abbandono e al degrado seguiti alla chiusa della Novaceta".

"Rimetteremo a posto tutto lanciando una sottoscrizione tra tutti i cittadini che già usufruiscono dei servizi e di tutti coloro che vogliono difendere questo bene comune - hanno promesso gli attivisti -. Il 1 febbraio invitiamo tutte e tutti alla trippata tradizionale già in programma. Ri-Parco non cede, Ri-Parco non ha paura".

Foto - Il blitz dei vandali