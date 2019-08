Milano, vandalizzato il murales degli scienziati

Una scritta proprio al centro dell'opera. E una seconda poco distante. È stato vandalizzato il murales di piazzale Zavattari, la grande opera tracciata dagli "Orticanoodles" sui muri delle scuole Vittorio Veneto ed Ettore Conti e dedicata ai grandi uomini della scienza, tra cui Louis Braille, Alexander Fleming e Patch Adams.

Venerdì mattina, come denunciato da Fabiola Minoletti, vicepresidente del coordinamento dei comitati milanesi, sul disegno sono comparse le scritte "Rigolo" e "Luddism". "Rigolo", stando a quanto appreso, dovrebbe essere un writer molto attivo sotto la Madonnina - alcune sue tag si sono viste anche sui monumenti - e probabilmente parte della 031 crew.

"Questo dimostra - l'amaro commento della stessa Minoletti, esperta di graffiti e 'arte di strada' - come sia in crescita il numero dei writer vandalici che non rispettano più nulla, neppure i pezzi degli street artist".

Foto - La tag sul murales