Vandali al Museo diocesano: imbrattata la facciata, la corsa per ripulire

Alcuni vandali, la scorsa notte, hanno imbrattato con diversi murales il Museo diocesano, che sarà intitolato al Carlo Maria Martini il 15 febbraio 2017 con una cerimonia ufficiale; il cardinale guidò l'arcidiocesi milanese dal 1979 al 2002. Sono graffiti e scarabocchi senza alcun senso, il che fa pensare a una banda di ragazzini che hanno agito per il gusto di far danni.

Nelle sale sono esposti alcuni pezzi pregiati che prima erano visibili solo in curia. Il museo si trova in corso di Porta Ticinese, chiostri di Sant'Eustorgio.

Si sta ora facendo di tutto per ripulire in tempi rapidi, almeno per l'inaugurazione di mercoledì con il presidente della Regione Roberto Maroni e il sindaco Giuseppe Sala: lo spazio sarà ufficialmente intitolato al presule.

Nel frattempo, la questura ha avviato le indagini cercando di recuperare le immagini a circuito chiuso per rintracciare i responsabili.

Il polo museale fu voluto dal cardinal Martini in quel punto, proprio per collegarsi alla cripta della basilica, nell'atmosfera paleocristiana.