La “notte brava” di due ragazzini: devastano le auto parcheggiate, poi postano il video online

Calci alle portiere. Colpi agli specchietti per farli cadere. E, giusto per non farsi mancare nulla, salti sui cofani e sui tettucci.

Hanno deciso di passare così la loro notte due ragazzi poco più che maggiorenni che, lunedì, hanno pesantemente danneggiato alcune auto parcheggiate in pieno centro a Opera.

Loro stessi, con ogni probabilità ubriachi, hanno filmato le loro gesta e le hanno pubblicate in un video su Instagram, poi cancellato la mattina seguente.

Il danno, però, era ormai fatto e quella stessa mattina i proprietari delle macchine hanno presentato denuncia contro la coppia di amici. La polizia locale, allertata dai residenti di zona, aveva iniziato le indagini già durante la notte, quando i due avevano fatto perdere le proprie tracce salendo su un autobus in direzione Milano.

I vigili hanno rilevato le impronte sulle auto colpite e l’identificazione dei due vandali è sempre più vicina.

“Non bisogna fare queste sciocchezze - è stato il commento del sindaco di Opera, Ettore Fusco -. Non solo perché oramai abbiamo molte telecamere, anche non visibili, ma per il rispetto degli altri ed il senso civico che rende Opera una città unica. Se posso permettermi di dare un consiglio ai responsabili - ha concluso - recatevi subito presso il comando di polizia Locale”.