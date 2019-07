Vandali devastano il parco, il sindaco: "Fatevi avanti e ripulite tutto, tanto vi troveremo"

Graffiti sulle giostrine, sul cemento e sulla fontanella del parchetto appena rimesso a nuovo in via Repubblica a Castano Primo, hinterland Nord-Ovest di Milano. È successo tra sabato e domenica 14 luglio. E il sindaco non ha nessun dubbio: "I vandali li beccheremo grazie alle telecamere poste nella zona e saranno puniti come meritano".

In poche ore i baby vandali hanno causato danni per migliaia di euro utilizzando una bomboletta spray nera. "Il dispiacere e la rabbia sono tanti, perché questo parchetto era stato sistemato con grande impegno, dedizione e amore per il bene pubblico dai nostri giovani del Consiglio Comunale dei Ragazzi insieme al nostro aiuto — ha precisato il primo cittadino sulla sua pagina Facebook —. Tanto impegno speso dai nostri ragazzi e da parte nostra rovinato in pochi minuti da un manipolo di ignorantoni".

Il comune è pronto a sistemare tutti i danni causati ma il sindaco ha lanciato un appello ai ragazzi che hanno danneggiato: "a tutto c'è rimedio, sempre, e possiamo parlarne insieme per aiutarci a ripulire tutto. Soprattutto se siete dei ragazzi, potrei essere vostro padre, vi chiedo di farvi avanti e di risistemare tutto con il nostro aiuto".

"Qui non si tratta di ordine e sicurezza, ma di rispetto ed educazione, e vi chiedo di rispettare ed amare sempre il luogo in cui vivete, perché anche un parco pubblico è la vostra casa — ha concluso il primo cittadino —. Soprattutto, è la casa di tutti, e non è giusto che tutti paghino per un gesto simile"-