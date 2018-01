Baby vandali 12enni devastano la scuola, "Tanto non ci saranno conseguenze"

Muri imbrattati con bombolette spray, estintori svuotati e pavimenti allagati. Un vero e proprio raid a scuola, quello messo a segno da tre ragazzini di 12 anni nel pomeriggio di martedì 2 gennaio all'Istituto scolastico Casa del Sole, la scuola elementare del Parco Trotter di Milano. L'epilogo? Per il momento tre denunce, ma nei prossimi giorni scatteranno le richieste di risarcimento danni. E il conto potrebbe essere salato.

Tutto è iniziato intorno alle 16.30 quando i tre hanno fatto irruzione a scuola, come riferito dalla Questura di Milano. A scoprirli e lanciare l'allarme è stato il custode dell'istituto e sul posto sono intervenute le volanti di via Fatebenefratelli.

I poliziotti hanno trovato alcuni graffiti sui muri della scuola primaria, un estintore svuotato nei corridoi e i pavimenti allagati: i tre baby vandali avevano rotto le condutture d'acqua della macchinetta del caffé. Per loro è scattata una denuncia per danneggiamento aggravato. Una denuncia che non si tramuterà in una imputazione, data la loro giovane età. Un "privilegio" di cui erano ben consapevoli dato che continuavano a ripetere ai poliziotti "Tanto non ci potete fare niente". Una volta quantificati i danni, nei prossimi giorni, i genitori dei ragazzini saranno chiamati a mettere mano al portafoglio.