Atti vandalici sui treni: la regione nel 2016 ha speso dieci milioni di euro

E' costato dieci milioni di euro l'insieme degli atti vandalici sui treni lombardi nel 2016. A renderlo noto è Alessandro Sorte, assessore regionale alle infrastrutture e mobilità, nel presentare la campagna "Scuola-Ferrovia. Lezioni di treno", in collaborazione con Rete Ferroviaria Italiana, Trenord, Ferrovienord e Dopolavoro ferroviario.

Ai ragazzi delle scuole verranno presentati i vantaggi del treno. Gli studenti saranno accompagnati nelle officine in cui vengono ripulite le vetture vandalizzate in modo da rendersi conto concretamente di quel che significa deturpare i treni. "Ci siamo posti il problema di come aiutare il mondo ferroviario - ha detto il presidente di Dopolavoro, Pino Tuscano - e ci siamo risposti dicendoci che bisogna partire dalla diffusione della cultura della legalità. Creeremo dodici grandi eventi, uno in ogni capoluogo, momenti di denuncia, feste e una giornata regionale per combattere il vandalismo sulle ferrovie. I lavori più belli diventeranno il 'manifesto' per la campagna antivandalismo di Trenitalia, Trenord, Ferrovienord e Rri".

Rete Ferroviaria Italiana, nel 2016, ha speso un milione e mezzo di euro per intervenire sull'eliminazione dei graffiti e il ripristino degli arredi (154 interventi) nelle 291 stazioni di proprietà. "Il nostro impegno - ha affermato Vincenzo Macello, direttore di produzione di Rfi - è continuare nel programma di miglioramento della percezione della sicurezza nelle stazioni a partire dalla installazione dei sistemi di video sorveglianza a circuito chiuso e collegati con le forze dell'Oordine".

Stazioni più vive e nuove tecnologie di sicurezza con telecamere e geolocalizzazione: questa, illustrata dal presidente di Ferrovienord Andrea Gibelli, la strategia ideale per contrastare il vandalismo. Ferrovienord, che gestisce oltre 120 stazioni, nel 2016 ha registrato 250 atti vandalici: il 57,5% danneggiamenti o rotture, il 32,5% sporcizia, il restante 10% graffiti sui muri o nei sottopassi. Il costo medio per intervento è di 600 euro (costo personale, costo del mezzo e costo dei materiali) per un totale di oltre 150 mila euro.

"Sono numeri impressionanti - ha concluso Sorte ricordando che tutti gli ultimi treni acquistati dalla Regione sono dotati di impianti di video sorveglianza - e inaccettabili. I 10 milioni di euro che ogni anno spendiamo per il ripristino dei treni sono soldi che togliamo ad altro. Potremmo spenderli ad esempio per nuove iniziative di sicurezza. Ben vengano comunque iniziative volte a sensibilizzare i giovani alla cultura del rispetto".