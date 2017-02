Esondazioni del Seveso, Beccalossi annuncia: in un anno pronta la prima vasca a Senago

"Il grande progetto per dire addio alle esondazioni del Seveso che flagellano Milano da oltre settanta anni entra nel vivo, con l'avvio dei lavori per la vasca di laminazione a Senago e quelli per l'adeguamento del canale scolmatore. Tutto questo grazie alla tenacia del presidente Maroni e di Regione Lombardia, che hanno considerato queste opere tra le priorità della legislatura, prima combattendo per sbloccare i finanziamenti statali e poi mettendo in campo tutte le competenze tecniche per iniziare le opere". Lo ha detto l'assessore al Territorio, Urbanistica, Difesa del suolo e Città metropolitana della Regione Lombardia, Viviana Beccalossi.

VIDEO: Come funzionano le vasche anti esondazione

"Il progetto - ha aggiunto Beccalossi - è finanziato con 142 milioni di euro, che comprendono anche le altre opere, tutte in fase avanzata di progettazione, come le altre aree di laminazione localizzate nei comuni di Paderno Dugnano/Varedo, Lentate sul Seveso, Vertemate/Carimate/Cantù e Milano. La vasca di Senago sarà pronta entro inizio 2018 e, nel complesso, tutto il progetto verrà portato a termine entro 2020".

"Si tratta - ha concluso l'assessore - dell'intervento più complesso tra quelli messi in campo in questi anni di amministrazione del presidente Maroni, durante i quali Regione Lombardia ha investito oltre 214 milioni di euro per 230 opere di difesa del territorio da frane e alluvioni".