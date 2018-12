Milano, vento molto forte: cade un grosso albero in mezzo alla strada

Vento molto forte ha colpito Milano nella mattinata di domenica 30 dicembre. Ci sono stati danni in diverse zone dell'hinterland, con rami e arbusti caduti in strada. Numerose le segnalazioni alle forze dell'ordine.

In viale Fulvio Testi a Cinisello Balsamo un albero si è spezzato in due pezzi precipitando su entrambe le carreggiate sia in direzione Milano che in direzione Monza. Fortunatamente non ci sono stati incidenti, né sono rimaste ferite persone. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del comando provinciale di Milano e polizia locale.