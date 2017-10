Carpiano, vermi nella pasta dei bimbi a scuola

Pasto decisamente indigesto, quello di venerdì, alla scuola materna di Carpiano, nel Sud Milano.

Come annunciato dalla stessa amministrazione comunale con una nota, infatti, "nella pastina della scuola dell'infanzia sono stati rinvenuti alcuni probabili parassiti del grano". Il piatto con i vermi, secondo quanto si apprende, sarebbe stato servito a una ventina di bambini.

"Immediatamente - ha spiegato il comune - sono stati avvisati gli enti competenti di Ats e sono stati presi tutti i provvedimenti necessari".

Nonostante la sorpresa e l'indignazione dei genitori, per i piccoli alunni non dovrebbero esserci pericoli: "Non ci sono - ha rassicurato l'amministrazione -, a parere dei pediatri e degli specialisti consultati, rischi per la salute dei bambini".

"Nei prossimi giorni, quando avremo le risposte da Ats e tutte le ulteriori informazioni relative all’accaduto, - ha concluso il comune - avviseremo tutti i genitori attraverso il portale della mensa ed il sito web".

Non è escluso, anzi, che il sindaco e la giunta presentino una richiesta danni nei confronti della società che gestisce il servizio mensa.