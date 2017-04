Grave incidente in via Baldinucci a Milano: schianto tra moto e furgone, uomo in fin di vita

Un uomo di quarantasette anni è rimasto gravemente ferito dopo un incidente tra una moto e un furgone, intorno alle diciassette di lunedì. Lo scontro è avvenuto in via Filippo Baldinucci, in zona Dergano.

Il ferito, soccorso da due ambulanze in codice rosso, è stato soccorso in gravissime condizioni al San Raffaele, la prognosi riservata.

Non è ancora chiara la dinamica dell'incidente: è la vaglio della polizia locale.