Milano: faccia a faccia coi ladri che cercano di entrarle in casa

Faccia a faccia con i ladri. Ma ha il sangue freddo di chiamare la questura e la polizia riesce ad arrestare un romeno di 23 anni per furto aggravato.

L'uomo era pieno di precedenti per reati contro il patrimonio. Secondo quanto riportato dalle forze dell'ordine, una donna, italiana di 51 anni, rientrando a casa in via Busto Arsizio questa notte, ha visto due individui che cercavano di scassinare la porta della sua abitazione con un cacciavite, dopo aver scavalcato la recinzione.

I due, appena si sono visti scoperti, sono scappati ma uno è stato fermato dalla polizia, subito giunta in loco con una volante. I due malviventi avevano "già lavorato" nella notte, visto che avevano rubato dall'azienda di un italiano di 53 anni alcuni attrezzi da lavoro; tra le altre cose, li stavano proprio usando per fare razzia nel condominio.

La donna, nonostante lo choc, non è rimasta ferita nei concitati momenti.