Incidente in via Cusago, in moto si schianta sulla rotatoria e fa un volo di 10 metri: è grave

L'impatto contro il cordolo in cemento della rotatoria. La moto che si "pianta" e resta sull'erba. E lui che viene letteralmente catapultato nel vuoto e vola via.

Gravissimo incidente giovedì sera in via Cusago a Milano, dove un uomo di trentanove anni si è schiantato a bordo della propria motocicletta, una Yamaha di grossa cilindrata. L'impatto, stando a quanto accertato dalla polizia locale, è avvenuto all'altezza della rotatoria che collega proprio via Cusago con via Sandro Pertini e via Riccardo Lombardi.

Lì, per cause ancora in corso di accertamento, il motociclista ha sbandato ed è finito dritto contro la rotatoria. Dopo l'impatto, il 39enne è stato sbalzato dalla motocicletta, tanto che i soccorritori del 118 - intervenuti con un'ambulanza e un'auto medica - lo hanno trovato a circa dieci metri dal mezzo.

La vittima - stando a quanto riferito da Areu - ha riportato traumi e contusioni importanti ed è stata trasportata d'urgenza, in codice rosso, all'ospedale Niguarda. Le condizioni dell'uomo sono giudicate gravi, ma non dovrebbe essere in pericolo di vita.

Foto - Il luogo dell'incidente