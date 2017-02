Incidente stradale in via delle Forze Armate: motociclista di 27 anni finisce in ospedale

Traffico in tilt su via delle Forze Armate, a Milano, dopo un incidente stradale. Poco prima delle venti e trenta di mercoledì, un'auto e una moto si sono scontrate per cause ancora in corso di accertamento.

Ad avere la peggio è stato il motociclista, un ragazzo di ventisette anni, di origine straniera. Il ferito, soccorso sul posto da un'ambulanza e un'automedica del 118 è stato trasportato all'ospedale San Carlo. Stando a quanto segnalato dall'Azienda regionale emergenza urgenza, il paziente non è pericolo di vita ma ha riportato diversi traumi su tutto il corpo.

La polizia locale ha realizzato i rilievi per comprendere meglio la dinamica dell'incidente.