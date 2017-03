Nascondono oltre ventitré chili hashish "colorato": arrestati due narcotrafficanti

Avevano ventitré chili e mezzo di hashish, per un valore complessivo di quasi duecentomila euro. Per questo motivo sono stati arrestati due narcotrafficanti marocchini in via Fratelli Zoia, a Milano. Il blitz degli uomini della Squadra mobile, guidata da Lorenzo Bucossi, arriva al termine di un servizio mirato sul territorio tra Bonola e Lorenteggio.

Durante le attività di controllo, gli agenti vengono colpiti da un ragazzo sospetto a bordo di una Smart nera. Che da quel momento in poi viene pedinato a distanza. L'uomo, di trentasei anni, insieme ad un complice cinquantaseienne, raggiunge un'edificio in via Zoia. Sul posto, la coppia scende dall'auto con un borsone e si rifugia in un appartamento. Dopo circa mezz'ora escono nuovamente senza il borsone ma con uno zainetto.

A quel punto vengono fermati dai poliziotti che gli trovano cinque panetti di hashish, per oltre due chili. Viene perquisito anche l'appartamento e all'interno, nascosta nella tapparella del bagno, ci sono altri dodici chili di hashish. Nell'auto, poi, vengono trovati altri nove chili.

Una caratteristica che ha molto incuriosito i poliziotti è quella dei palloncini colorati con i quali i pusher avvolgevano i panetti