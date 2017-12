Il sindaco Sala promette: Milano dedicherà una strada allo chef Gualtiero Marchesi

Milano dedicherà una via a Gualtiero Marchesi, "ma tra 10 anni perché vogliamo rimanere fedeli alle regole, altrimenti è sempre un'eccezione". Lo ha confermato il sindaco Giuseppe Sala arrivando al teatro Dal Verme dove è stata allestita la camera ardente dello chef scomparso.

"Ai tanti che lo chiedono, come il presidente del consorzio del Grana Padano - ha detto Sala - io dico: dedicate voi una borsa di studio, troviamo il modo di riconoscere il suo grande valore. Per mantenere vivo il ricordo di Gualtiero Marchesi può avere un senso anche che prosegua la scuola di cucina, un'iniziativa che meriterebbe un rapporto tra pubblico e privato".

Tra coloro che hanno reso visita al Dal Verme anche il cantante Elio, che la le Storie Tese ha scritto la "gagarella del Biffi Scala". Ancora la si può ascoltare quanto si telefona al ristorante di Marchesi.

I funerali

Si terranno venerdì a Milano i funerali di Marchesi. L'ultimo saluto allo chef milanese morto martedì a 87 anni sarà dato alle 11 nella chiesa Santa Maria del Suffragio di via Bonvesin de la Riva, che è proprio la strada - scherzo del destino - dove nel 1977 lo "chef totale" aveva aperto il suo primo ristorante meneghino.

Le esequie - si legge in una nota della fondazione che porta il nome del cuoco - sarà l'occasione per salute "il cuoco, il Maestro e l’uomo di cultura. Uno spirito libero, arguto e coraggioso che con la sua cucina, basata sulla materia, l’essenzialità e l’eleganza ha rivoluzionato la tradizione diventando un esempio per i futuri cuochi".

Marchesi riposerà accanto ad Antonietta e ai suoi cari nel cimitero di San Zenone Po.

Video | Marchesi e il suo risotto zafferano e oro