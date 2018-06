Milano, dramma a Quarto Oggiaro: donna precipita in strada da 12 metri, morta

Dramma in via Longarone a Milano (Quarto Oggiaro) nel pomeriggio di venerdì 15 giugno dove una donna di 74 anni morta precipitando in strada da circa 12 metri di altezza.

Tutto è accaduto poco prima delle 14, secondo quanto riportato dall'azienda regionale di emergenza urgenza. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 con un'ambulanza e un'automedica, ma i soccorritori non hanno potuto fare altro che constatare il decesso dell'anziana.

Secondo una prima ricostruzione la donna pare essere precipitata dal quarto piano di un palazzo popolare. Non è ancora chiaro se si tratti di un gesto volontario o di un tragico incidente, per i rilievi sono intervenuti gli agenti della questura di Milano.