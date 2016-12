"Un nuovo accesso nobile e pedonale a piazza del Duomo”: ecco il futuro di via Marconi

Piazza Duomo avrà presto una nuova via d’accesso nobile, pedonale e completamente riqualificata, in armonia con il contesto monumentale che da piazza Diaz conduce al cuore della città e, da lì, alla Cattedrale, al Museo del ‘900, a Palazzo Reale e alla Galleria Vittorio Emanuele II.

L’amministrazione comunale - come annunciato proprio da palazzo Marino in una nota - ha infatti deliberato la pedonalizzazione di un ulteriore tratto di via Marconi, quello compreso tra via Dogana e piazza Diaz, “favorendo - spiega il comune - la naturale vocazione al passeggio di una strada che oggi risulta penalizzata da una circolazione irregolare finalizzata prevalentemente alla sosta”.

La stessa giunta comunale ha approvato il progetto proposto dalla società “Reale Immobili Spa” che, con un intervento complessivo da 650mila euro che non comporta oneri per il comune, si farà carico della riqualificazione dei marciapiedi e degli spazi pubblici, con la ripavimentazione e il riordino del verde del tratto pedonale di via Marconi.

“Questo intervento contribuirà a migliorare la qualità e la fruibilità di uno spazio pubblico molto frequentato dai cittadini milanesi e dai turisti – le parole dell’assessore alla mobilità, Marco Granelli – ed è il frutto di una procedura innovativa e semplificata, messa a punto per favorire la collaborazione tra il pubblico e il privato nel migliorare e valorizzare la città. Colgo l’occasione per ringraziare la società Reale Immobili e, con essa - ha concluso Granelli - tutti i soggetti privati che parteciperanno a rendere sempre più bella Milano”.