Si risveglia con tre ladri in casa propria: attimi di terrore per una donna in via Negroli a Milano

Attimi di terrore per una donna peruviana di trentatré anni in via Negroli, quella che collega viale Argonne con viale Corsica, a Milano.

Lunedì mattina si è risvegliata con tre ladri all'interno della propria abitazione al primo piano di una palazzina. Uno dei malviventi, descritto come dell'Est Europa, le ha puntato contro la luce della torcia intimandole di restare immobile. La donna, che abita con una coinquilina - assente in quel momento - è rimasta pietrificata sul letto mentre i banditi rovistavano nei cassetti cercando qualcosa di valore.

Il trio, dopo aver messo soquaddro la casa, è fuggito portandosi via un magro bottino. Sul posto è intervenuta la poliza di Stato, che indaga.