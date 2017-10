Rapinano un ragazzo in via Padova poi si scagliano contro i poliziotti: arrestati 3 minori

Hanno accerchiato un ragazzo e gli hanno rubato il cellulare. Poi, raggiunti dalla polizia, hanno provato a picchiare gli agenti. In manette sono finiti tre giovanissimi romeni di 16, 17 e 17 anni. Il trio - anche se un quarto è riuscito a fuggire - è composto da personaggi che, nonostante la tenera età, sono già notissimi alle forze dell'ordine.

E' successo domenica mattina in via Padova, angolo via Benadir. Attorno alle 6 il gruppetto ha assaltato la vittima, un italiano di 21 anni. Fortuna ha voluto che poco dopo una volante passasse da quelle parti. I malviventi sono stati trasferiti al carcere minorile Beccaria.