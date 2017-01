Milano, via Padova: turista spagnolo preso a pugni in faccia per venti euro e in pieno giorno

Picchiato con un pugno in faccia, in pieno giorno e per soli venti euro. E' successo lunedì pomeriggio ad un trentottene spagnolo a Milano, all'angolo tra via Arquà e via Padova.

Secondo quanto riferito dalla vittima agli agenti di polizia, intervenuti sul posto insieme con il personale del 118, l'aggressore era un ragazzo di circa venticinque anni. Stando alla sua descrizione, il rapinatore sembrava un nordafricano.

Dopo averlo colpito con un pugno sull'occhio, gli ha strappato di mano la banconota. La vittima ha comunque rifiutato le cure medica. Sul caso indaga la polizia.