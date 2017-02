Esplode un tubo dell'acqua e la strada si allaga: via Paravia chiusa, autobus deviati

Mattinata difficile in via Paravia, in zona San Siro a Milano, per l'esplosione di una tubatura.

Intorno alle sei e trenta di giovedì la strada si è allagata per la rottura di un tubo. Immediatamente la via è stata chiusa tra via Newton e via Civitali e sul posto è intervenuta la polizia locale, insieme ai tecnici di MM, intervenuti per ridurre il flusso dell'acqua.

[#ProntoIntervento] Chiusa via Paravia all'altezza di via Newton → via Civitali, allagamento carreggiata. PL in luogo #Milano — Infomobilità Milano (@infomobilitaMi) 16 febbraio 2017

La chiusura della strada, in entrambe le carreggiate, poco dopo si è estesa fino a via Zamagna.

[#ProntoIntervento] Aggiornamento➡️ chiusa via Paravia all'altezza di via Zamagna→via Civitali, allagamento carreggiata. PL in luogo #Milano — Infomobilità Milano (@infomobilitaMi) 16 febbraio 2017

L'allagamento della via ha provocato anche la deviazione del bus della linea 98 in direzione Famagosta. L'autobus ha deviato da piazzale Segesta a via Aretusa/Rembrand, come informato da Atm.