Si rompe un tubo dell’acquedotto: strada allagata, voragine nel marciapiede e via chiusa

Mattinata di disagi, quella di sabato, in via Ettori Ponti, zona Barona a Milano.

Verso le 5.30, per cause ancora da accertare, un tubo dell’acquedotto che trasporta l’acqua potabile nelle case dei residenti è esploso, mandando letteralmente in titl la strada.

In pochi minuti, nel marciapiede si è creata una voragine, mentre la strada ha iniziato a ricoprirsi di acqua. Sul posto, per “drenare” l’acqua e cercare di individuare il problema, sono immediatamente intervenuti i vigili del fuoco e i tecnici di Mm.

A esplodere, secondo i primi dettagli, sarebbe stato un tubo da 300 millimetri di diametro, che nelle prossime ore sarà sistemato.

Per permettere ai pompieri di operare, la strada è stata chiusa al traffico fino alle nove di sabato mattina, con inevitabili disagi alla circolazione.