Ragazzino investito da un treno sotto gli occhi dell’amico 16enne: è gravissimo in ospedale

Il suo amico è riuscito a spostarsi un attimo prima che il treno arrivasse. Lui, invece, non ha avuto la stessa prontezza di riflessi ed è stato centrato in pieno dal convoglio.

VIDEO | Le immagini dei soccorsi

Dramma martedì sera in via Porretta, zona Villapizzone a Milano, dove un ragazzino - giovane, straniero ma non ancora identificato - è stato travolto sui binari dal treno Eurostarcity 41 in servizio da Domodossola a Milano Centrale.

La vittima, secondo quanto finora ricostruito dalla Polfer, era in compagnia di un suo amico e non è ancora chiaro se i due fossero al lato dei binari o se stessero cercando di attraversare.

Ciò che è certo è che tra le stazioni di Certosa e Villapizzone il macchinista si è trovato davanti i due e, nonostante abbia tentato una frenata disperata, non è riuscito a evitare l’impatto.

Nello schianto, la vittima è stata sbalzata giù dalla massicciata e ha riportato ferite gravissime. I medici gli hanno amputato parte della gamba e gli hanno riscontrato fratture gravissime a un braccio e al bacino. Il ragazzo si trova ora ricoverato al Niguarda in prognosi riservata.

Illeso, invece, il suo amico. Portato negli uffici della Polfer, il ragazzo - senza documenti - ha detto di essere un somalo di sedici anni. Giovane, di sicuro, anche il ragazzino che era con lui.

Non è escluso che i due stessero cercando in qualche modo di andare verso il Nord Europa. In tasca del sedicenne, infatti, i poliziotti hanno trovato un biglietto per Como.