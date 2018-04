Accoltellato più volte da un 'amico' in strada: giallo su una violenta aggressione in via Quarti

La prognosi è riservata anche se non dovrebbe essere in pericolo di vita. Lui ha 31 anni e quando è stato soccorso aveva diverse ferite d'arma da taglio su varie zone del corpo. Era molto ubriaco e il suo racconto potrebbe presentare delle alcune ma è stato in grado di chiamare da solo il 118.

L'aggressione, che per il momento ha i contorni incerti, è avvenuta all'alba di venerdì. Alle 4.30, in via Eugenio Quarti, a Baggio, Milano. Stando alle prime indicazioni del carabinieri che indagano, è un'area dove vivono molti cittadini ufficialmente senza fissa dimora, come lo stesso ferito. Alloggiano in strutture di fortuna, in camper e roulotte all'angolo con via Scanini.

Dopo la sua chiamata sul posto arrivano un'ambulanza e un'automedica dell'Azienda regionale emergenza urgenza. Il 31enne viene subito trasportato all'ospedale San Carlo. Interviene anche la pattuglia mobile di zona della compagnia Porta Magenta. I militari parlano col ferito, un cittadino romeno, che racconta che ad aggredirlo è stato un suo connazionale che però è sparito.

I carabinieri indagano per ricostruire la vicenda: nell'isolato dove sarebbe avvenuto il 'blitz' non ci sono telecamere per cui sarà più complicato verificare il racconto del ferito, che per il momento resta in prognosi riservata.

E' il terzo episodio violento in poche ore a Milano. Nella serata di giovedì una ragazzina di 15 anni ha accoltellato un 18enne. All'una invece in un night club per scambisti, tre uomini sono stati aggrediti con i coltelli da altri due clienti. Su entrambi gli episodi indaga la polizia.