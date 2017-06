Via Recanati, i residenti puliscono da soli il parchetto

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di MilanoToday

Quasi un centinaio di bottiglie vuote di birra, molte delle quali in frantumi. È questo il "raccolto" di un gruppo di cittadini in un normale pomeriggio di domenica. Andrea Baldazzi, del comitato di quartiere di Villa San Giovanni, periferia nord di Milano, racconta: "Il parchetto di via Recanati è ormai diventato ritrovo abituale di alcune bande di ragazzi che non hanno alcun rispetto. Vengono tutti i giorni, spesso rimangono fino a tarda sera e anche di notte. Musica a tutto volume e centinaia di bottiglie vuote abbandonate ovunque, spesso frantumate per puro divertimento". È da molto tempo che i residenti lamentano questa situazione, senza però ottenere soluzioni apprezzabili dal Comune. Nel parchetto, situato all'uscita della scuola elementare di via S.Uguzzone, è presente un'area giochi per bambini, anche questa invasa dai rifiuti. "Chiamiamo spesso la Polizia Locale" - prosegue Baldazzi - "ma di sera non intervengono mai. La domenica Amsa non pulisce, proprio il giorno in cui i cittadini vorrebbero godere maggiormente del parchetto". Durante la settimana la situazione non è migliore. La pulizia mattutina è efficace ma già nel primo pomeriggio tutto torna difficile. I primi ad arrivare sono quelli che hanno ricevuto i generi alimentari gratuiti dal vicino Pane Quotidiano, poi tornano le bande di ragazzi. Così le mamme, per far giocare i bambini, devono spostare da sole i rifiuti e i cocci delle bottiglie. "Come comitato di quartiere oggi abbiamo voluto dare un segnale alle istituzioni. Siamo pronti a fare la nostra parte, ma abbiamo bisogno di un forte sostegno da parte del Comune."

Gallery