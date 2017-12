Fuga di gas a Milano, evacuato un palazzo: persone ricoverate in un bus

Un palazzo è stato evacuato a Milano per una fuga di gas in via Salasco (porta Ludovica), la mattina del 31 dicembre.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco con alcuni mezzi per individuare la perdita e mettere in sicurezza l'area.

Alcune famiglie, fatte uscire in fretta e furia al gelo, sono state ospitate temporaneamente su un bus e su un mezzo della protezione civile.

La situazione, nel corso delle ore, è poi tornata alla normalità. La strada è stata chiusa per permettere le operazioni di soccorso.

Non si segnalano, dalle prime informazioni, feriti o intossicati.