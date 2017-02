Una decina di bambini intossicati dal monossido in una palestra

Alcuni bambini sono rimasti lievemente intossicati (probabilmente da un'esalazione di monossido di carbonio, ma si sta ancora indagando) intorno alle 18 in via Sismondi (zona Città Studi - Corsica) presso una scuola di arti marziali e palestra.

Secondo quanto è trapelato dalle prime informazioni, si tratta di una decina di minori, soccorsi in codice giallo, dai 6 ai 15 anni. Problemi di respirazione anche per due 70enni. Sul posto, secondo quanto riporta Areu (Azienda regionale emergenza urgenza) sono intervenute 3 ambulanze e un'automedica.

I piccoli sono stati portati per precauzione al Niguarda, al Fatebenefratelli e alla clinica De Marchi per le prime cure. Erano coscienti e le loro condizioni sarebbero in via di miglioramento. Potrebbero essere dimessi a breve. Altri bambini non trasportati con i mezzi di soccorso sono stati portati dai genitori ai vari pronto soccorso.

Sul posto anche polizia locale e vigili del fuoco per capire cosa sia successo e mettere in sicurezza l'area.