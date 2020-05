Milano, folle spara alle macchine in strada distruggendo i lunotti: "Devo esercitarmi"

Un folle, la scorsa notte, ha sparato diversi colpi in strada con un'arma ad aria compressa "perchè doveva esercitarsi".

Secondo quanto riporta la questura, alcuni residenti in via Teodosio hanno sentito spari nella notte e rumore di vetri infranti. Nella strada gli agenti hanno trovato due auto danneggiate, una con il finestrino anteriore infranto e l'altra con due grossi buchi nel lunotto posteriore.

Con rapidi indagini, i poliziotti sono riusciti a risalire all'autore dei danneggiamenti, un 50enne lì residente, che ha spiegato di aver sparato con armi ad aria compressa alle macchine "per esercitarsi". Nel suo appartamento, sono state trovate diverse armi da soft air e anche numerose armi bianche, per lo più coltelli, di cui è collezionista e che gli sono state sequestrate. L'uomo, incensurato, è stato denunciato per danneggiamento aggravato, lancio pericoloso di oggetti e detenzione abusiva di armi.