Armato di pistola fa irruzione in tabaccheria, prende i soldi e scappa: arrestato | VIDEO

Un italiano di cinquantacinque anni, disoccupato e senza fissa dimora, è stato arrestato nei giorni scorsi dai poliziotti del commissariato di Scalo Romana con l’accusa di rapina aggravata.

L’uomo, secondo quanto accertato dagli agenti, sarebbe il responsabile di tre colpi avvenuti, tutti con lo stesso modus operandi, il 27 dicembre, il 5 gennaio e il 18 gennaio scorsi in due farmacie e una tabaccheria.

Durante le tre rapine, tutte portate a termine minacciando le vittime con un’arma, l’uomo era riuscito a rubare quasi tremila euro, spesi - ha confessato lui stesso - per comprare stupefacenti al boschetto della droga.

Il cinquantacinquenne è stato fermato pochi giorni dopo l’ultima rapina, quando i poliziotti lo hanno trovato in via Lorenzo Valla a bordo di un Sh e lo hanno riconosciuto grazie a un giubbotto con una grande “H” sulla schiena che il rapinatore aveva indossato durante due dei tre colpi. Quando è stato arrestato, dopo un breve inseguimento, l’uomo indossava anche un anello in oro e uno scalda collo che aveva con sé al momento dei blitz nei locali.

Lui stesso ha ammesso le proprie responsabilità e ha condotto gli agenti in una cantina in via Barrili, dove aveva nascosto la pistola e il giubbotto usato durante la prima rapina.