Incidente in viale Cassala: ragazzino di 15 anni travolto da un bus turistico fuori dalla metro

Un ragazzino di 15 anni è stato travolto verso le otto di lunedì mattina da un autobus turistico in viale Cassala a Milano, proprio all'uscita della stazione metropolitana di Romolo. Le sue condizioni, che in un primo momento sembravano gravi, sono serie ma non è in pericolo di vita.

Sul posto dalla centrale operativa dell'Azienda regionale emergenza urgenza hanno inviato un'ambulanza e un'automedica in codice rosso, poi declassato a giallo. Il giovane è stato soccorso sul posto e poi trasportato in ospedale.

La polizia locale ha fatto i rilievi per capire la dinamica. Non è ancora noto se il ragazzino, che presumibilmente stava andando a scuola, stesse attraversando dalle strisce pedonali.

Il traffico è rimasto rallentato a lungo.