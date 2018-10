Incidenti sul lavoro, uomo precipita e si ferisce la testa: portato via in ambulanza

Un uomo di 52 anni è precipitato da un metro e mezzo di altezza mentre stava lavorando in un impianto in viale Corsica 37, verso le 14 del 16 ottobre. Sul posto sono accorse due ambulanze e un'automedica del 118, che hanno provveduto a trasportare il ferito all'ospedale Policlinico di Milano, in codice giallo.

L'infortunato, che al momento della caduta si trovava sul posto di lavoro, a causa dell'impatto ha riportato una contusione alla testa e un'epistassi, ovvero un'emorragia al naso. Quando sono arrivati i soccorritori, come riferito dal personale dell'Azienda Regionale Emergenza Urgenza, il 52enne era cosciente. Allertati dell'infortunio anche la questura di Milano e i vigili del fuoco.