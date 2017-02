Dorme nel bancomat, poi aggredisce e rapina donna: arrestato

Un algerino 32enne, zeppo di precedenti, è stato arrestato per rapina in via delle Forze Armate all'altezza del civico 136 sabato mattina all'alba.

Il malvivente, che aveva trovato ripato per la notte proprio in un bancomat Intesa San Paolo, ha aggredito una donna 55enne italiana che aveva appena ritirato dei soldi (sembra 20 euro).

L'algerino ha tentato di rubarle anche la borsa, poi è fuggito e si è rifugiato ancora nel bancomat dove è stato catturato e arrestato dalle forze dell'ordine. Sarà processato per direttissima sabato.

Alla donna, sotto choc, gli agenti hanno restituito il maltolto. Non sono state necessarie cure mediche.