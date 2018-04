Schianto mortale in viale Monza: il "pirata" condannato anche in appello

Condannato anche in secondo grado Franco Della Torre, il 33enne che si schiantò contro la vettura guidata dal 57enne Livio Chiericati in viale Monza passando con il rosso a bordo di una Audi Q7 a una velocità tra 115 e 125 km/h e poi scappò lasciando la vittima in agonia.

La Corte d'Appello ha confermato la condanna inflitta in primo grado a 7 anni e 6 mesi di reclusione, come da richiesta del sostituto procuratore generale. Della Torre rispondeva di omicidio stradale aggravato dalla fuga e di omissione di soccorso. Dopo la sentenza di primo grado, per l'uomo sono stati disposti gli arresti domiciliari con il braccialetto elettronico.

Dopo lo schianto, Della Torre scappò per poi costituirsi a Rho (e venne arrestato dalla polizia locale milanese già sulle sue tracce) quando Chiericati era già morto. Il Suv era intestato alla moglie.