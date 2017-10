Milano, viale Omero: anziani 90enni trovati morti in casa

Due anziani 90enni sono stati trovati morti in casa in viale Omero, a Milano.

Sono stati alcuni parenti a dare l'allarme alle forze dell'ordine; nessuno dei vicini li aveva visti da circa una settimana, secondo quanto riportato dai vigili del fuoco. I pompieri hanno sfondato la porta e li hanno trovati senza vita in due parti diverse dell'abitazione. E' accaduto la scorsa notte.

La polizia ha avviato le indagini anche se è molto probabile che i due siano morti per cause naturali già qualche giorno fa. Erano entrambi gravemente malati. E' plausibile che prima sia deceduto un coniuge e l'altro non sia riuscito nè a dare l'allarme nè a sostenersi durante il periodo in solitudine.

Non sono stati trovati segni d'effrazione, quindi l'ipotesi di una rapina finita in tragedia è molto remota. Non ci sono nemmeno elementi che facciano pensare a un suicidio, ma questo particolare sarà chiarito meglio dall'autopsia disposta dall'autorità giudiziaria.