"Meglio viale Padova di Moscova": il video del rapper Mike Lennon

Si intitola 'Viale Padova' la nuova canzone del rapper Mike Lennon, che attraverso una clip dal sapore ironico mostra la bellezza di quella che forse è la via più multietnica di Milano.

"Giro in viale Padova, con in tasca un po' di cash", canta nel ritornello l'artista 24enne, che è anche produttore, designer e grafico e nel suo video si autoproclama "presidente di viale Padova".

Con il suo nuovo brano Duc Loc Michael Vuong, questo il nome del rapper all'anagrafe, elogia la multietnicità della via - "quante facce colorate", canta - affermando di preferirla di gran lunga alla più centrale via Moscova. La via infatti, come mostra il cantante, è non solo molto più economica ma anche più pittoresca, con negozi sempre aperti, parrucchieri dove fare un taglio al volo e cucine che servono squisiti piatti.