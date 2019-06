Mercatino di viale Puglie, blitz contro abusivi e merce rubata

E' iniziato ‪alle 8‬ di domenica mattina un intervento interforze nel mercatino delle pulci di viale Puglie e nelle vie limitrofe.

Sul posto sono presenti più di 50 agenti tra uomini e donne della Polizia Locale e Guardia di Finanza, nell'ambito di un servizio che è stato condiviso anche con Polizia di Stato e Carabinieri, che prestano supporto per le esigenze di ordine pubblico.

Gli obiettivi sono il contrasto del commercio abusivo e illegale e la verifica e il controllo dell'inosservanza delle regole all'interno dello spazio riservato al mercato delle pulci, oltre che il rispetto delle norme igienico sanitarie.

Da tempo nel mirino: i residenti chiedono la chiusura

Il mercatino di viale Puglie è da tempo nel mirino dei residenti: "Ricettacolo di abusivi e merce rubata", dicono. Qualche giorno fa, gli abitanti hanno manifestato nel quartiere insieme ad alcuni esponenti del centrodestra cittadino e di zona.

Più di una volta la polizia locale è intervenuta in questa zona in occasione dei mercatini, effettuando ingenti sequestri di merce rubata e in alcuni casi arrestando anche alcune persone.

Nel 2016 il mercatino principale era stato addirittura chiuso dal Comune di Milano, viste le numerose irregolarità riscontrate nei controlli. In quella occasione erano stati sgomberati 270 ambulanti, di prima mattina, prima che il mercatino aprisse al pubblico. Il provvedimento non era però bastato a "sradicare" il "suk".

"Siamo stanchi di ascoltare solo promesse. Le dichiarazioni non bastano più e sono insufficienti anche i blitz che le forze dell'ordine compiono troppo sporadicamente, sequestrando decine di migliaia di euro di merce di dubbia provenienza. Le aree che ospitano i mercatini devono diventare verde pubblico per tutti, come da progetto approvato già anni fa dal Comune", ha commentato Rosa Pozzani, vice presidente del Municipio 4, presente con il collega consigliere Vidal Silva e il consigliere comunale Alessandro De Chirico.