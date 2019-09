Milano, strada completamente imbiancata: strato di polvere sull'asfalto, cosa è successo

Una distesa di bianco, quasi come se fosse neve, chiaramente fuori stagione. E tanti, tanti cittadini incuriositi dall'insolito colore della strada che condividono le foto sui social e cercano spiegazioni.

Piccolo "mistero" martedì sera in viale Sarca, che verso le 20 è stato completamente imbiancato da una strana coltre di polvere. A spiegare cosa è successo è la polizia locale di Milano, che ha operato sul posto insieme all'Amsa.

Stando a quanto riferito dagli agenti, nel tardo pomeriggio un pullman Atm ha avuto una avaria al motore e ha "seminato" olio in giro sulla carreggiata. A quel punto gli stessi operai di Amsa sono intervenuti e hanno sparso sull'asfalto una polvere assorbente, che è servita per far sparire l'olio e ha dato - indirettamente - quello strano colore bianco alla strada.

Fortunatamente proprio il rapido intervento di ghisa e Amsa ha evitato che si verificassero incidenti.